12 femmes et 102 enfants: cet Ougandais a finalement décidé de s'arrêter là

L'histoire se passe en Ouganda. L'homme de 68 ans a 12 femmes, 102 enfants et 578 petits-enfants. Une famille très nombreuse difficile à gérer: "Au début c'était une blague, mais maintenant ce sont des problèmes." Musa est devenu une véritable attraction dans son village de Bugisa, dans l'est de l'Ouganda, mais il a retenu la leçon. "J'ai appris de mon attitude irresponsable d'avoir eu autant d'enfants dont je ne peux pas m'occuper", assure-t-il. Sa vaste famille vit entre une maison délabrée au toit de tôle rouillée et une vingtaine de huttes en terre situées à proximité.