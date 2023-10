"Des perquisitions, des arrestations et des saisies sont en cours dans tout le pays et à l'étranger", a déclaré la Guardia di Finanza. Une opération de grande envergure pour lutter contre le trafic international de stupéfiants, le blanchiment d'argent et la fraude fiscale est lancée en Italie. Ces opérations sont menées dans plusieurs provinces, dont Milan et Bergame, et en Espagne.