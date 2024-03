L'Organisation météorologique mondiale vient de publier ses prévisions pour les trois prochains mois, et ça chauffe ! Le coupable ? Eh bien, vous l'avez peut-être déjà entendu : El Niño est de retour ! C'est un phénomène naturel qui réchauffe une grande partie du Pacifique tropical. Il se manifeste tous les deux à sept ans, avec une durée de vie entre 9 et 12 mois. Et cette année, il fait partie des cinq plus puissants jamais enregistrés.