A la Martinique, un couvre-feu et une interdiction de manifester ont été instaurés à la suite de violences. La piste de l’aéroport de Fort-de-France a été envahie, et trois vols comptant plus de 1 000 passagers ont été déroutés vers la Guadeloupe. Un Belge présent sur place témoigne de la situation chaotique. Comme de nombreuses personnes, il est bloqué à l'intérieur de l'aéroport de Fort-de-France.