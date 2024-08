Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est en Israël pour rencontrer les dirigeants israéliens et relancer les pourparlers de cessez-le-feu à Gaza, malgré les accusations mutuelles entre Israël et le Hamas. Les tensions régionales restent élevées, alors que Washington cherche à éviter une escalade impliquant l'Iran et ses alliés.