La police et les forces spéciales se rassemblent devant Crocus City à Krasnogorsk, dans la banlieue de Moscou, après une attaque armée suivie d'un immense incendie. Revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique (EI), l'attaque a fait, pour le moment, plus de 60 morts et 115 blessés vendredi soir.