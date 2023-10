Après le Louvre, Versailles: suites à des craintes ou des menaces, des lieux touristiques sont évacués à Paris

Le château de Versailles est en cours d'évacuation samedi après-midi après une alerte à la bombe, a appris l'AFP par des sources policières. L'alerte à la bombe est passée par un message anonyme sur le site moncommissariat.fr, a précisé à l'AFP une source proche du dossier. Cette même source a indiqué que le monument ne rouvrirait pas aujourd'hui. Cette évacuation intervient alors que la France, depuis l'assassinat d'un professeur dans une école vendredi, est en état "d'urgence attentats". D'ailleurs, le musée du Louvre à Paris, le plus grand du monde, a été lui aussi évacué et exceptionnellement fermé samedi à la mi-journée "pour raisons de sécurité". "Le Louvre a reçu un message écrit faisant état d'un risque pour le musée et pour ses visiteurs", a précisé une porte-parole à l'AFP, après l'annonce de la fermeture sur le réseau social X (ex-Twitter).