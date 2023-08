Argentine: un mur de flammes bloque une autoroute de Buenos Aires

La tension est montée hier sur une autoroute de Buenos Aires en Argentine lorsqu'un bus a pris feu de manière inattendue, provoquant la fuite de ses passagers dans la panique. L'incendie s'est produit sur l'autoroute General Paz et a été filmé par les caméras de sécurité de la police. Le feu a rapidement englouti tout le bus et s'est propagé sur l'asphalte en raison d'un déversement de carburant, gênant le passage des véhicules. La cause de l'incendie était un problème mécanique électrique, ont rapporté les médias locaux, et l'incendie a été éteint par les pompiers locaux. Aucune personne n'a été signalée blessée dans l'incident.