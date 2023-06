Attaque au couteau à Annecy - Le pronostic vital des victimes n'est plus engagé, l'assaillant mis en examen Le réfugié syrien a été mis en examen notamment pour "tentatives d'assassinat" sur six personnes dont le pronostic vital n'est plus engagé et a été placé en détention provisoire, a indiqué samedi la procureure d'Annecy Line Bonnet.