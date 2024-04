Attaque dans une église de Sydney : l'évêque pardonne à son agresseur

Un évêque de Sydney attaqué par un jeune homme armé d'un couteau lors d'un sermon a déclaré qu'il se rétablissait et qu'il pardonnait à son agresseur. Mar Mari Emmanuel est évêque d'une église assyrienne, une branche des chrétiens d'Orient. L'évêque a été poignardé à la tête et à la poitrine lundi soir pendant un sermon dans une église de la banlieue de Sydney par un jeune homme de 16 ans. Le religieux et plusieurs autres personnes ont été hospitalisés sans que leur vie soit en danger, et le jeune assaillant a été arrêté.