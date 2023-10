Au New Jersey, un homme traverse le mur de la salle du personnel d’un commissariat au volant de sa voiture. Les agents affirment que la chanson Welcome to the Jungle retentissait sur son autoradio. En annonçant ces accusations, la police a diffusé des images de l'incident. Il est également accusé d'avoir délibérément percuté le garage d'une résidence privée plus tôt dans la journée.