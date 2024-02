Australie : arbres couchés et lignes électrique endommagées après une tempête meurtrière

Des tempêtes accompagnées de vents puissants ont tué une personne et privé d'électricité des centaines de milliers de foyers dans l'est de l'Australie, ont annoncé mercredi les autorités. Les intempéries ont frappé de larges pans de l'Etat de Victoria mardi, déversant des torrents de pluie et déclenchant des rafales de plus de 150 km/h, selon les services d'urgence. Un éleveur de 50 ans a été tué dans la tempête, apparemment frappé par des débris volants alors qu'il se trouvait sur un tracteur à l'est de Melbourne, ont indiqué les autorités lors d'une conférence de presse. Les vents ont également propagé des feux de brousse dans la région des Grampians, à l'ouest de Melbourne, brûlant un nombre indéterminé de maisons dans une petite ville. Au plus fort des intempéries, 530.000 foyers et entreprises ont été privés d'électricité, a indiqué l'Opérateur du marché australien de l'énergie. Quelque 285.000 personnes étaient toujours concernées mercredi matin. Les vents ont arraché des toits, déraciné des arbres