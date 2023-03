Barbie lance une poupée noire scientifique de l'espace, à l’effigie du Dr Maggie Aderin-Pocock

Maggie Aderin-Pocock a été ajoutée à la série Barbie UK Role Model pour son travail de promotion des carrières STEM (science, technologie, ingénierie, mathématiques) auprès des filles. La scientifique de l’espace a déclaré que les gens réagissaient souvent avec "surprise" qu'une femme noire ait une telle carrière. "Nous avons souvent ces images stéréotypées de ce que font les gens, et j'aime briser ces stéréotypes chaque fois que j'en ai l'occasion", a-t-elle déclaré. Ancienne présidente de la British Science Association, Aderin-Pocock est surtout connue pour avoir présenté une émission de télévision britannique intitulée "The Sky at Night", ainsi que pour son travail avec le télescope James Webb. Son homologue poupée Barbie porte une robe bleue étoilée évoquant le ciel nocturne et est livré avec un télescope pour observer les étoiles. Les créateurs de la poupée ont même reproduit les mèches violettes dans les cheveux d'Aderin-Pocock. "Quand je grandissais, les Barbie ne me ressemblaient pas du tout, alo