Lors de sa dernière allocution en tant que président à l'Assemblée générale des Nations unies, Joe Biden appelle à une solution diplomatique au Liban et mets en garde contre une "guerre généralisée", alors qu'Israel continue de frapper le Hezbollah au Liban et que les échanges de tirs transfrontaliers entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste se poursuivent.