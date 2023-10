Cet homme a été accidentellement momifié il y a 128 ans

Après avoir vécu pendant plus de cent ans avec un macabre mystère, la ville américaine de Reading, en Pennsylvanie, va enfin dire adieu à son résident le plus insolite: un homme momifié qui doit être enterré samedi. Toute la semaine, des curieux ont fait la queue pour lui rendre hommage, le prendre en photo ou le contempler, ébahis. "Stoneman Willie", c'est le surnom donné il y a bien longtemps à un voleur présumé, mort en 1895 dans une prison puis transporté vers l'entreprise de pompes funèbres Theo C. Auman. Là, il a été accidentellement momifié.