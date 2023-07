Chine: une statue de Bouddha géante en feu

Un incendie a endommagé une statue de Bouddha géante dans un temple majeur de la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, lundi 24 juillet, ont rapporté les médias d'État chinois. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux a montré la statue du temple Shandan du Grand Bouddha du comté de Shandan, dans la province de Gansu, en train de brûler aux premières heures de lundi. Après l'extinction de l'incendie, la statue de Bouddha semblait rester partiellement intacte, mais plusieurs structures du temple ont été détruites. Selon les médias locaux, la statue a été construite en 1998 comme une réplique d'un original datant d'environ 425 après JC et a été endommagée pendant la Révolution culturelle. Un communiqué publié mardi 25 juillet par le service de propagande local a confirmé que l'incendie n'avait fait aucune victime et que les reliques culturelles du temple n'avaient pas été endommagées. La déclaration n'a pas précisé la nature des reliques culturelles. La cause de l'incendie fait toujours