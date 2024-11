Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé que le gouvernement envoyait 5 000 soldats supplémentaires pour aider aux recherches et au nettoyage, en plus des 2 500 soldats déjà déployés. Les autorités régionales de Valence ont déclaré samedi soir que le nombre total de morts dans la région s'élevait à 211, plus deux en Castille-La Manche et un en Andalousie.