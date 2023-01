Collaboration entre la Nasa et l'armée américaine pour la première fusée nucléaire de l'Histoire

La Nasa a annoncé mardi un partenariat avec le Pentagone pour développer une fusée propulsée à l'énergie nucléaire et destinée à envoyer l'Homme sur Mars. Le patron de l'agence spatiale, Bill Nelson, a déclaré s'associer avec l'agence de recherche de l'armée américaine, Darpa, pour "développer et tester une technologie avancée de propulsion nucléaire thermique dès 2027". "Avec l'aide de cette technologie, les astronautes pourraient voyager vers et depuis l'espace profond plus rapidement que jamais", une capacité nécessaire pour conduire des missions habitées vers Mars, a-t-il dit, cité dans un communiqué. La Darpa, bras scientifique de l'armée américaine, est à l'origine de nombreuses innovations du 20e siècle, dont Internet. Selon la Nasa, une fusée à propulsion nucléaire thermique pourrait être de trois à quatre fois plus efficace que les fusées à combustible classique et réduirait le temps de trajet, un élément essentiel pour se rendre sur la planète rouge. Dans une fusée à propulsion nucléaire thermiqu