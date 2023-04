Des rassemblements réunissant des centaines de personnes ont eu lieu hier soir partout en France pour protester contre Emmanuel Macron, un an après sa réélection. A Paris, les manifestants se sont réunis sur la place de l'Hôtel de Ville à 20H00 et à la gare de Lyon. Ils ont sorti casseroles, couvercles et moules à gâteau en métal pour un concert cacophonique, réclamant la démission du chef de l'Etat.