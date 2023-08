La Grèce combat mardi une nouvelle vague d'incendies meurtriers, la deuxième en l'espace d'un mois, qui a déjà fait deux morts et forcé de nombreux habitants à évacuer. Des flammes incontrôlées sévissent dans le nord-est du pays, les îles d'Eubée (proche d'Athènes) et de Kythnos, ainsi que dans la région de Béotie (centre) au nord d'Athènes, avec un mélange dangereux de vents violents et de températures allant jusqu'à 41°C.