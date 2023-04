Découvrez la "maison martienne" dans laquelle 4 humains vont simuler la vie sur Mars pendant un an

Quatre chambres, une salle de sport... La maison, présentée mardi par la Nasa, semble banale mais, à partir de juin, quatre personnes s'y confineront pendant plus d'un an pour simuler la vie sur Mars. L'habitat, nommé Mars Dune Alpha, est situé dans le centre de recherche de l'agence spatiale américaine à Houston, au Texas. Ceux qui l'habiteront aideront à préparer une future mission sur la planète rouge. En mesurant leurs performances et leurs capacités cognitives, la Nasa comprendra mieux les "ressources" qui doivent être prévues lors de cet ambitieux voyage.