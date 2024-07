Des actes de sabotage ont provoqué de graves perturbations sur les lignes TGV Atlantique, Nord et Est de la SNCF, affectant 800 000 voyageurs. L'attaque, survenue à la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, a provoqué l'évacuation de plus de 3 500 personnes, et des perturbations sont attendues jusqu'à la fin du week-end.