Des affrontements éclatent entre manifestants pro-palestiniens et contre-manifestants sur le campus de l'université de Los Angeles

Des affrontements éclatent entre des manifestants pro-palestiniens et des contre-manifestants sur le campus de l'UCLA à Los Angeles, selon la police et des images retransmises par les télévisions américaines. Les heurts opposent des groupes pro-palestiniens et pro-israéliens, d'après CNN. Depuis deux semaines, de nombreux dirigeants d'universités à travers les Etats-Unis font face à des manifestants, parfois quelques dizaines seulement, qui occupent leur campus pour s'opposer à la guerre menée par Israël à Gaza contre le Hamas.