es visiteurs se promènent dans un château de glace dans le New Hampshire alors qu’une vague de froid polaire s’abat sur le nord-est des Etats-Unis. “On nous a découragé de venir en nous disant que nous serions fous de venir. Mais nous sommes là, donc nous devons être fous”, explique Kim Elbe, qui habite dans l’Etat voisin du Massachusetts. Des châteaux de glace similaires existent également dans les Etats de l’Utah, du Minnesota, de New York et du Wisconsin.