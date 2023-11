Le bombardement par l'armée israélienne du plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza, pour "éliminer" un dirigeant du Hamas, a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés, malgré les appels à épargner les civils. Ce mercredi, des étrangers et binationaux gazaouis sont autorisés à franchir le terminal de Rafah vers l'Égypte.