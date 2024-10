À Téhéran, des Iraniens brandissent des drapeaux de l'Iran, du Liban et du Hezbollah pour célébrer l'attaque de missiles sur Israël. L'Iran a tiré environ 180 missiles sur Israël en riposte à l'assassinat des chefs du Hezbollah libanais et du Hamas palestinien, l'armée israélienne menaçant de répondre à cette attaque, la deuxième du genre en six mois.