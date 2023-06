Des nouvelles des 4 petits rescapés de la jungle colombienne

Les quatre enfants indigènes retrouvés dans la jungle colombienne 40 jours après le crash du petit avion dans lequel ils voyageaient sont "sont médicalement stables", indique Adriana Velasquez, directrice adjointe de l'Institut colombien de protection de la famille (ICBF). Elle ajoute que les enfants "peignent" et "s'amusent beaucoup". Lesly (13 ans), Soleiny (9 ans), Tien Noriel (5 ans) et Cristin (1 an) ont été retrouvés par des militaires et des indigènes vendredi après-midi dans le sud de la Colombie. Depuis samedi matin, ils se trouvent à l'hôpital militaire de Bogot