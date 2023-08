Des pompiers sauvent une ânesse gestante, coincée dans un étang

C'est un magnifique sauvetage qui a pu avoir lieu cette semaine. Billy Porter, un habitant de Glasgow aux Etats-Unis, est propriétaire d'une ânesse. Alors que celle-ci attend un petit, l'animal est resté coincé dans un étang, complètement rempli de boue. Malheureusement, son propriétaire ne savait rien faire pour elle, mal équipé. Finalement, les pompiers de Glasgow ont pu l'aider à réaliser cette tâche. "Je n'avais jamais vu ça avant", explique un sauveteur. Il poursuit: "Nous avons sorti l'âne de l'étang et elle s'est levée et a démarré, ce qui a été un grand soulagement à ses yeux et aux nôtres aussi. Avoir ce sentiment quand elle s'est levée et a démarré, c'était tout simplement incroyable. Je me disais : ça va rester avec moi pour le reste de ma vie." Le propriétaire est soulagé de leur intervention: "Ils sont arrivés avec des panneaux, des cordes, des sangles et tout. Un seul gars est resté là et s'est assuré qu’elle gardait la tête haute pour qu'elle ne se noie pas".