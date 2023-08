Les pompiers et les secouristes italiens ont sauvé deux alpinistes italiens bloqués sur le flanc d'une montagne. Ils étaient apparemment perchés sur une falaise à plus de 2700 mètres d'altitude. Le service de secours est intervenu en hélicoptère et les a sortis de là et les ont ramenés en toute sécurité à un endroit - vraisemblablement - beaucoup plus bas.