Deux médecins reconnus coupables de la mort d'un jeune homme noir aux Etats-Unis

Deux médecins de l'État américain du Colorado ont été reconnus coupables par un jury de la mort d'Elijah McClain, un jeune Noir de 23 ans, en 2019, rapportent plusieurs médias américains vendredi. Ce jeune homme avait été arrêté par la police dans la rue après qu'un appel anonyme eut signalé qu'il avait l'air "mystérieux". Elijah McClain avait résisté, été étranglé par les agents et s'était vu administrer de la kétamine par les deux médecins pour le calmer. Il avait alors perdu connaissance et dû être transporté à l'hôpital. Il y était décédé au bout de six jours.