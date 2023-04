Direction Jupiter: le Roi Philippe et le prince Gabriel ont visité le centre spatial qui enverra Ariane 5 dans l'espace

Le roi Philippe et le prince Gabriel ont visité mercredi le Centre spatial guyanais, à la veille du très attendu lancement du satellite Juice vers Jupiter. Le Roi et son fils, qui ont été invités à survoler le Centre en hélicoptère, ont ensuite eu droit à un briefing détaillant les enjeux du "lancement de la décennie", comme l'a qualifié le CEO d'Arianespace, Stéphane Israël. La météo, qui faisait planer un doute sur l'opération, s'annonce désormais plus clémente, s'est-il également réjoui devant un parterre d'invités parmi lesquels figurait notamment l'astronaute français Thomas Pesquet.