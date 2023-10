Drame dans le foot espagnol: un jeune joueur de 18 ans retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses

La police espagnole a confirmé une terrible nouvelle redoutée dans le monde du ballon rond hispanique. En effet, un corps avait été retrouvé entre deux wagons d'un train : la nouvelle est désormais officielle : il appartient à Alvaro Prieto, jeune joueur du Cordoba FC. Il avait disparu depuis le 12 octobre. Selon des sources proches de l'enquête et relayées par Marca, le jeune homme s'était rendu à la gare de Séville après avoir passé la nuit dans une discothèque avec un ami. Ils voulaient prendre le train pour retourner à Cordoue. Cette source explique qu'Alvaro Prieto aurait eu des problèmes avec son ticket : la batterie de son téléphone s'est retrouvée vide et il n'a donc pas pu embarquer : les contrôleurs ne l'ont pas laissé passer. Ensuite, l'enquête est plus floue : certains affirment l'avoir vu quitter la gare, tandis que d'autres images démontrent que le jeune a tenté de prendre un autre train un peu plus tard, sans succès. Le mystère demeure et l'enquête continuera afin de retrouver les co