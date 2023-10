Élections locales aux Philippines: deux morts devant un bureau de vote

Deux personnes ont été tuées et cinq blessées lundi, selon les autorités, aux Philippines où se tiennent des élections locales sous haute sécurité après plusieurs mois de violences liées au scrutin. Les élections sont des périodes à risque aux Philippines, où les lois sur les armes à feu sont laxistes et la culture politique violente. Deux personnes ont été tuées et cinq autres blessées lundi devant un bureau de vote de la province de Maguindanao del Norte, sur l'île de Mindanao, au sud de l'archipel, a indiqué la police. L'incident s'est produit lors d'un affrontement entre partisans de candidats rivaux au poste de chef de village, a déclaré le chef de la police de la municipalité de Datu Odin Sinsuat, le lieutenant-colonel Esmail Madin.