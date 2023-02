Emotion et colère aux funérailles de Tyre Nichols

La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, appelle à une réforme urgente de la police alors que des centaines de personnes se rassemblent dans une église de Memphis pour les funérailles de Tyre Nichols, un jeune Afro-Américain dont le passage à tabac mortel par des policiers a choqué les Etats-Unis. "Nous exigeons que le Congrès adopte la loi George Floyd Justice in Policing Act. Joe Biden la signera", martèle-t-elle. La mère de M. Nichols, RowVaughn Wells, et son beau-père, Rodney Wells, demandent également que des mesures soient prises pour réformer la police. "Il ne devrait y avoir aucun autre enfant qui a souffert de la façon dont mon fils et tous les autres parents ici ont perdu leurs enfants", dit sa mère. "C'est un combat permanent pour lequel nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour la justice. Nous ne pouvons pas continuer à laisser ces individus brutaliser nos enfants", déclare Rodney Wells.