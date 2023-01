En Alaska, ce bus emmène des chiens en promenade

La vidéo de chiens entrant dans un bus et assis dans leurs sièges désignés à Skagway, en Alaska, est devenue virale avec plus de 50 millions de vues sur TikTok. Mo Mountain Mutts, une entreprise de promenade de chiens dirigée par les époux Lee et Moo Thompson, a commencé à ramasser des chiens dans un bus au fur et à mesure que leur entreprise se développait. Ils promènent une meute de chiens, composée d'environ 12 chiens, au moins trois fois par jour. Ils ont environ 41 chiens au total dans leur entreprise, selon le Washington Post. Ils ont commencé à filmer leurs trajets en bus et leurs promenades et les ont partagés sur les réseaux sociaux. Une vidéo montre un chien de sauvetage de 5 ans nommé « Amaru » qui attend le bus sur le trottoir puis se met à remuer la queue. Les vidéos ont reçu beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux. Ils ont plus de 237 000 abonnés sur Instagram et 1,3 million d'abonnés sur TikTok,.