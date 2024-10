Le président turc Recep Tayyip Erdogan condamne l'opération terrestre annoncée par Israël au Liban et exhorte les Nations unies et d'autres organisations internationales à arrêter Israël sans « perdre plus de temps ». « Quoi qu'il fasse, Israël sera arrêté tôt ou tard », a déclaré M. Erdogan au parlement turc lors de l'ouverture de l'année législative.