Quand les lumières du Chuck's Dairy Bar ont commencé à clignoter et que soudain les cieux ont grondé, Tracy Harden a compris que la tornade annoncée vendredi soir dans sa petite ville du Mississippi allait être beaucoup plus dangereuse qu'elle ne le pensait. Elle a crié "Frigo!" et avec son mari et ses employés, elle a couru vers l'énorme rectangle de métal gris qui a fini par sauver neuf vies.