Fin d'alerte à Berlin, la lionne était probablement un sanglier

Et la lionne redevint sanglier : après plus de 24 heures de traque fébrile près de Berlin, les autorités ont levé l'alerte vendredi devant l'évidence qu'aucun fauve ne rôdait dans les banlieues cossues de la capitale. "Il ne s'agit pas d'une lionne", a pu asséner à la mi-journée le maire de Kleinmachnow, où la bête avait été signalée dans la nuit de mercredi à jeudi. Après le témoignage et la vidéo tournée par des passants, c'est avec la même assurance que police et pompiers avaient affirmé qu'une lionne se promenait dans les quartiers résidentiels du sud-ouest de la capitale allemande. Une chasse au fauve s'était alors engagée, suivie par tout le pays, et mobilisant des moyens considérables : plus de 200 policiers, des chasseurs, hélicoptères, drones et caméras thermiques. Le tout était accompagné d'appels à la prudence pour la population, qui tanguait entre incrédulité et panique, tout en gardant enfermés ses animaux domestiques. Mais les signalements des habitants ces dernières 24h00, dont certains a