Nommé mardi Premier ministre, Gabriel Attal devient à 34 ans le plus jeune chef du gouvernement de l'histoire de la République, une ascension spectaculaire pour celui devenu ces dernières semaines le plus populaire des macronistes. "Sans-faute", "bon élève", "la meilleure incarnation de l'ADN macroniste": le phénomène Attal, déjà benjamin du gouvernement en 2018, puis plus jeune ministre de l'Education nationale, s'est finalement imposé pour succéder à Elisabeth Borne à Matignon.