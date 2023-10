Fusillade en Nouvelle-Zélande : l'enquête sur l'attentat de Christchurch va commencer

L'enquête sur la fusillade la plus meurtrière de Nouvelle-Zélande commence mardi. Les services d'urgence néo-zélandais ont transporté des personnes sur des brancards jusqu'à l'hôpital après avoir appris que plusieurs coups de feu avaient été tirés dans une mosquée de Christchurch. La police était à la recherche d'un "tireur actif" dans le centre de la ville. La première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, s'est exprimée: "Ce que je peux dire, c'est qu'il est clair que c'est l'un des jours les plus sombres de la Nouvelle-Zélande. Il est clair que ce qui s'est passé ici est un acte de violence extraordinaire et sans précédent". L'Australien Brenton Harrison Tarrant, soupçonné d'être un suprémaciste blanc, a été inculpé de meurtre. Tarrant, menotté et vêtu d'un costume de prisonnier blanc, est resté silencieux devant le tribunal de district de Christchurch, où il a été placé en détention provisoire sans plaidoyer. Désormais, Tarrant purge déjà une peine de prison à vie sans possibilité de libéra