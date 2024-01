Gaza: les tentes de déplacés palestiniens se multiplient à Rafah

De nombreuses tentes de fortune abritant des Palestiniens déplacés sont installées à Rafah, près de la frontière avec l'Égypte, dans le sud de la bande de Gaza. Rafah où a été tournée une vidéo publiée par la Défense civile de Gaza. Elle montre des membres sauvant un jeune garçon des décombres suite à une frappe aérienne israélienne qui a détruit sa maison. Le garçon a scandé "Dieu est grand" et a fait le signe de la paix alors qu'il était emporté à l'extérieur. Israël s'est engagé à éliminer le Hamas, le mouvement islamiste palestinien qui dirige Gaza, dont les combattants ont fait irruption à travers la barrière vers Israël, tuant 1 200 personnes et enlevant environ 250 otages le 7 octobre. Au moins 25.295 habitants de Gaza ont depuis été tués et des milliers d'autres seraient morts dans les décombres lors de la campagne de représailles menée par Israël, qui a dévasté la majeure partie de l'enclave.