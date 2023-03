Gigantesque incendie au Bangladesh: 12.000 personnes se retrouvent sans abri

Un incendie qui s'est déclaré dimanche dans un camp de réfugiés rohingyas, dans le sud-est du Bangladesh, a laissé environ 12.000 personnes sans abri. L'incendie s'est déclaré en début d'après-midi dans le camp numéro 11 de Kutupalong, l'un des plus grands camps de réfugiés au monde, et a rapidement détruit les abris en bambou, a déclaré Mijanur Rahman, le commissaire chargé des réfugiés au Bangladesh. "Quelque 2.000 abris ont été incendiés, laissant environ 12.000 ressortissants de Birmanie sans abri", a-t-il déclaré. Plus d'une trentaine de mosquées et une vingtaine de centres d'apprentissage pour les réfugiés ont également été détruits, a-t-il ajouté, sans faire état de victimes. Le feu a été maîtrisé en trois heures et les autorités ont ordonné une enquête pour établir dans quelles circonstances l'incendie s'était déclaré. Les incendies sont fréquents dans les camps où près d'un million de réfugiés rohingyas vivent dans des conditions précaires. La plupart d'entre eux ont fui la répressi