Grave carambolage sur une autoroute en Turquie: une dizaine de personnes ont perdu la vie

Au moins dix personnes ont été tuées et 61 autres blessées dans un accident de la route survenu jeudi dans le nord-est de la Turquie et qui a impliqué plusieurs véhicules, a rapporté l'agence de presse étatique turque Anadolu. La collision a impliqué sept véhicules, dont un bus et un camion. Elle s'est produite sur l'autoroute appelée Nord-Marmara, plongée dans un épais brouillard, a précisé l'agence. Six conducteurs ont été arrêtés pour négligence présumée dans le cadre d'une enquête sur l'accident, survenu dans la province de Sakarya, dans le nord-ouest du pays. Une hypothèse est que ce carambolage s'est produit après qu'une voiture de tourisme a heurté un camion et que d'autres véhicules se sont ensuite encastrés dans ceux qui étaient à l'arrêt, a déclaré le gouverneur de Sakarya, Yasar Karadeniz, aux journalistes sur place. Des images de la chaîne de télévision publique TRT ont montré des équipes de secours en action sur les lieux de l'accident.