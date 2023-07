Guerre en Ukraine: une cathédrale d'Odessa touchée lors une attaque aérienne

La Russie a mené une attaque contre la ville portuaire d'Odessa dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé le gouverneur de la région, rapportant la mort d'un civil et plus d'une quinzaine de blessés, dont des enfants. "Malheureusement, nous avons un civil tué en conséquence de l'attaque nocturne terroriste des Russes sur Odessa", a écrit sur Telegram le gouverneur Oleg Kiper tôt dimanche matin. M. Kiper avait d'abord mentionné des "dommages causés à des infrastructures civiles, des bâtiments résidentiels et une institution religieuse".