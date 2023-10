Guerre entre Israël et le Hamas: 1,1 million d'habitants appelés à évacuer d'urgence de la ville de Gaza

Le Hamas a rejeté vendredi l'évacuation du nord de la bande de Gaza où vivent 1,1 million d'habitants, après que l'armée israélienne l'a ordonné, a indiqué le mouvement islamiste dans un communiqué. "Notre peuple palestinien rejette la menace des dirigeants de l'occupation (israélienne, NDLR) et ses appels à quitter leurs maisons et à fuir vers le sud ou l'Égypte", affirme ce communiqué. Le groupe avait dénoncé plus tôt dans la journée l'appel de l'armée israélienne à évacuer la bande de Gaza vers le sud, comme étant de la "propagande", a rapporté l'agence DPA. Des sources proches de la sécurité de la région ont indiqué que les résidents étaient dissuadés de quitter le nord du territoire. L'armée israélienne a donné vendredi l'ordre d'évacuer dans les 24 heures 1,1 million d'habitants du nord de Gaza vers le sud "pour leur propre sécurité et leur protection", a précisé l'armée dans un communiqué. L'armée israélienne a confirmé jeudi se préparer à une manœuvre terrestre sur la bande de Gaza, mais rien n'a