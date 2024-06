Garry Conille a été officiellement investi lundi Premier ministre d'Haïti, pays en pleine crise politique, sécuritaire, et humanitaire. Médecin de 58 ans qui fut déjà Premier ministre d'Haïti pendant six mois entre 2011 et 2012, Garry Conille a été désigné la semaine dernière par le Conseil présidentiel de transition. Cette instance collégiale avait été mise en place à la suite de la démission en mars du Premier ministre Ariel Henry face à une flambée de la violence des gangs dans le pays.