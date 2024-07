La vice-présidente américaine et candidate à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle, Kamala Harris, a appelé à la conclusion d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas après une rencontre à Washington avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Exprimant sa "vive inquiétude" concernant les victimes, Harris a donné le signal d'un possible changement majeur dans la politique américaine à l'égard de Gaza.