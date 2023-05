Impressionnant accident de la route aux États-Unis: un conducteur percute 9 autres véhicules, il est décédé

Un homme est mort après que la Tesla qu'il conduisait est entrée en collision avec neuf véhicules à New Haven. La police a déclaré que Christopher Andreozzi, âgé de 35 ans, conduisait une Tesla à grande vitesse lorsqu'il a heurté 7 véhicules qui étaient garés et est entré en collision avec 2 autres qui étaient en mouvement. Andreozzi a été transporté à l'hôpital Yale-New Haven, où il est décédé peu après, selon la police. Deux autres conducteurs ont également été transportés à l'hôpital pour des blessures légères. L'équipe de reconstitution des collisions de la police de New Haven mène l'enquête.