Incendies à Hawaï: des milliers d'habitants à la rue, selon le gouverneur

Le bilan des incendies dévastateurs qui ont quasiment rasé une ville touristique de l'archipel d'Hawaï atteint au moins 53 morts et risque de s'alourdir, selon les autorités, ce qui en fait l'une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire de cet Etat américain. Ce nombre tragique va probablement encore s'alourdir et pourrait largement excéder les 60 victimes, selon le gouverneur Josh Green. "C'est la plus grosse catastrophe naturelle de l'histoire de l'Etat d'Hawaï", a-t-il insisté jeudi face à la presse. Elle intervient au milieu d'un été marqué par une série d'événements météorologiques extrêmes, partout sur la planète.