Inde : opérations de secours après le naufrage meurtrier d'un bateau

Au moins 22 personnes sont décédées dans le naufrage d'un bateau transportant des touristes dimanche soir dans l'Etat méridional du Kerala, a annoncé la police locale à l'AFP. "Nous avons récupéré 22 corps, 15 féminins et 7 masculins. Il y a environ six personnes à l'hôpital. Les opérations de secours sont en cours", a déclaré à l'AFP un policier du poste de Tanur, ville côtière du district de Malappuram où s'est produit le drame. Selon lui, près de 30 passagers se trouvaient à bord. Des dizaines de personnes se sont activées pendant la nuit, autour et à l'intérieur de l'épave partiellement submergée. Pendant que certains stabilisaient le navire avec des cordes, d'autres regardaient par les hublots, à la recherche de survivants.